Помогите пожалуйста написать сочинение по картинке васнецова иван царевич на сером волке

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Сочинение по картине «Иван-царевич на Сером Волке» ( В.М. Васнецов) В 1889 году Васнецов написал картину “Иван – царевич на Сером волке”. В ней художник обратился к сюжету известной сказки: Серый волк помогает Ивану-царевичу совершить множество трудных дел, выпавших на его долю. В картине Васнецова царевич, бережно обняв Елену Прекрасную, скачет на Сером волке сквозь дремучую чащу расступающегося перед ним сказочного леса. Вертикальная композиция картины рождает ощущение опасности, неизвестности. По позе, по выражению лица Ивана-царевича видно, что он боится погони, настороженно и внимательно смотрит вокруг. Лицо спасителя выражает тревогу и в то же время отвагу. Он нежно обнял свою суженую, готов защитить ее от недруга. Царевна обессилена. Измученная скачкой, она безвольно опустила руки и доверчиво прижалась к груди защитника. Серый волк быстро мчится вперед. Широко раскинуты лапы волка, стелется по ветру длинный пушистый хвост. Острые волчьи глаза зорко глядят, выбирая дорогу. По раскрытой пасти волка и высунутому языку чувствуется, что он держится из последних сил. В то же время мы ощущаем и могучую силу зверя. Все герои заключены как бы в красный четырехугольник: красная шапка героя, красные ножны, красные сапоги, красный язык Серого волка. Красный цвет помогает художнику выразить тревогу, ощущение опасности. Деревья-великаны могучего леса встают непроходимой стеной. Но перед добрыми героями заповедный лес расступается. Как в сказке, он помогает им. А яблонька становится символом счастья, светлого предзнаменования, предвестием хорошего конца. Образом цветущей яблони художник привносит в полотно свою веру в справедливость жизни.