Помогите пожалуйста написать сочинение по картинке

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Помогите пожалуйста написать сочинение по картинке
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Это картина старинного написания. Эта картина очень красивая и цвета в ней передаются очень равно мерно. Такую картину очень сложно написать начинающему и професионалу тоже будет сложно. Картина на ней изображены цветы, листья и ваза. Мне очень понравилась (не понравилась ) эта картина.
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