Помогите пожалуйста написать сочинение по картинке

Гость: Гость:

Это картина старинного написания. Эта картина очень красивая и цвета в ней передаются очень равно мерно. Такую картину очень сложно написать начинающему и професионалу тоже будет сложно. Картина на ней изображены цветы, листья и ваза. Мне очень понравилась (не понравилась ) эта картина.