Помогите, пожалуйста, умоляю!!!! Русский язык!!!!

Русский язык
Помогите, пожалуйста, умоляю!!!! Русский язык!!!!
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1) загореть. за-приставка, гор-корень, еть-окончание. 2) книжный. книж-корень, н-суффикс, ый-окончание. 3) крыша. крыш-корень, а-окончание.
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