Точка В отстоит от плоскости на расстояни 10 см.найти длину наклонной,проведенной ??з этой точки под углом 60градусов к плоскости.
Математика
Точка В отстоит от плоскости на расстояни 10 см.найти длину наклонной,проведенной ??з этой точки под углом 60градусов к плоскости.
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Гость:
Вродь так.......................................................
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