Определите массу иодида калия количеством вещества 0,6 моль

Химия
Определите массу иодида калия количеством вещества 0,6 моль
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Находим массу одного моля KJ=39+127-166 пропорция: 1 моль----------------------166 0,6 моль----------------------х х=0,6*166/1=99,6 гр
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