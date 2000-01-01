Помогите по литературе ! Записать крылатые выражения из произведения "Горе от ума". Афоризмы, из 1-2 действия. ( Чьи: Фамусова, Софьи, Молчалина, Скалозуба, Лизы и Чацком)

Литература
Помогите по литературе ! Записать крылатые выражения из произведения "Горе от ума". Афоризмы, из 1-2 действия. ( Чьи: Фамусова, Софьи, Молчалина, Скалозуба, Лизы и Чацком)
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Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Счастливые часов не наблюдают-Софья,-Рад служить,но прислуживаться тошно-Чацкий.
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