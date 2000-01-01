В магазине было 2000 тетрадей в клетку и 4000 тетрадей в линейку Сколько всего тетрадей осталось в магазине если продали 1350 тетрадей в клетку и 2968 тетради в линейку
Математика
В магазине было 2000 тетрадей в клетку и 4000 тетрадей в линейку Сколько всего тетрадей осталось в магазине если продали 1350 тетрадей в клетку и 2968 тетради в линейку
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1)2000+4000=6000тетр-всего было2)1350+2968=4318тетр-продали3)6000-4318=1682тетр-осталосьОтвет:1682 тетради осталось.
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