В магазине было 2000 тетрадей в клетку и 4000 тетрадей в линейку Сколько всего тетрадей осталось в магазине если продали 1350 тетрадей в клетку и 2968 тетради в линейку

Математика

В магазине было 2000 тетрадей в клетку и 4000 тетрадей в линейку Сколько всего тетрадей осталось в магазине если продали 1350 тетрадей в клетку и 2968 тетради в линейку

Автор: Гость