Помогите 109!!!!!!!!!!!!!!!!!!

Гость: Гость:

Угол FKE > угла PKE на 24 градуса Углы MKE и PKE - смежные, следовательно их сумма равна 180 градусам ( по св-ву смежных углов) Угол MKF= углу FKE (по определению биссектрисы угла) Пусть угол PKE=х градусов, тогда угол FKE= углу MKF=(х+24) градусов MKE+PKE=180 градусов MKF+FKE+PKE=180 градусов Зная это, составим уравнение (х+24)+(х+24)+х=180 х+24+х+24+х=180 3х+48=180 3х=132 х=44 Угол PKE=44 градуса Угол MKE= угол FKE+ угол MKF= (44+24)+(44+24)=136 градусов