Сравнить человека и человекообразных обезьян. В чем их сходство и отличие? Помогите плиз!

Биология
Сравнить человека и человекообразных обезьян. В чем их сходство и отличие? Помогите плиз!
Попроси больше объяснений
Следить
Отметить нарушение
Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
У людей лучше развит головной мозг, они прямоходящие, владеют речью, не покрыты мехом.
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Русский язык
Найдите в сказках А.Пушкина эпитеты и выпишите их в две колонки: художественные ( индивидуально-авторские) и народно-поэтические.
Ответить
Русский язык
6 слов с ь знаком и 6 слов с ъ знаком
Ответить
История
Кого называют рыцарем в наши дни? Подумайте, в чём смысл этого слова в современном понимании и совпадает ли он со средневековым.
Ответить
Математика
a+b-c=3,a-b+c=4 найдите значение выражения
Ответить
Физика
Скорость пешехода 6 км\час .Сколько времени ,ему надо что бы пройти расстояние 1,5 км .ответ выразите в минутах
Ответить