Сравнить человека и человекообразных обезьян. В чем их сходство и отличие? Помогите плиз!
Биология
Сравнить человека и человекообразных обезьян. В чем их сходство и отличие? Помогите плиз!
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
У людей лучше развит головной мозг, они прямоходящие, владеют речью, не покрыты мехом.
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