a+b-c=3,a-b+c=4 найдите значение выражения
Математика
a+b-c=3,a-b+c=4 найдите значение выражения
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1)3+3-3=3 2)8-6+2=4 Осыны айттын ба??
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