Скорость пешехода 6 км\час .Сколько времени ,ему надо что бы пройти расстояние 1,5 км .ответ выразите в минутах

Физика
Скорость пешехода 6 км\час .Сколько времени ,ему надо что бы пройти расстояние 1,5 км .ответ выразите в минутах
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Со скоростью 1.5 км в час, он пройдет 6 км за 4 часа(240 мин) Надеюсь что все правильно 
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