Скорость пешехода 6 км\час .Сколько времени ,ему надо что бы пройти расстояние 1,5 км .ответ выразите в минутах

Физика

Скорость пешехода 6 км\час .Сколько времени ,ему надо что бы пройти расстояние 1,5 км .ответ выразите в минутах

Автор: Гость