Какую часть прямого угла составляет угол,градусная мера равна 72°
Математика
Какую часть прямого угла составляет угол,градусная мера равна 72°
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Прямой угол равен 90 градусам. Следовательно угол градусной мерой 2 составляет Угол градусной мерой 15: Угол градусной мерой 36: Угол градусной мерой 75: Угол градусной мерой 54:
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Алгебра
Сложение и вычетание дробей с одинаковыми знаменателями СРОЧНАААААААААААААААА??ААААА 35 БАЛЛОВ !!!! ОЧЕНЬ НУЖНА ПОМОЩЬ, ВСЕ ЧТОБ РАСПИСАНО БЫЛО, ...
Математика
Механизм старинных часов состоит из трех шестеренок, соединенных как на рисунке: ??а первой 48 зубцов, на второй - 12, на третьей - 8. Когда хотя б...
Математика