Какую часть прямого угла составляет угол,градусная мера равна 72°

Математика
Какую часть прямого угла составляет угол,градусная мера равна 72°
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Прямой угол равен 90 градусам. Следовательно угол градусной мерой 2 составляет  Угол градусной мерой 15: Угол градусной мерой 36: Угол градусной мерой 75: Угол градусной мерой 54:
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