Помогите пожалуйста!!! 25 минут до звонка!!
Обществознание
Помогите пожалуйста!!! 25 минут до звонка!!
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
А1-3, А 2- 3, А3-2 насчёт а3 не уверен возможно 4
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