Нужно условие задачи,помогите пожалуйста.Два велосипедиста выехали в противопол??жных направлениях из 2-х поселков.Когда один проехал 40 км.,а другой-50 км.,они оказались на расстоянии 300 км. друг от друга.Узнай расстояние меж...
Математика
Нужно условие задачи,помогите пожалуйста.Два велосипедиста выехали в противопол??жных направлениях из 2-х поселков.Когда один проехал 40 км.,а другой-50 км.,они оказались на расстоянии 300 км. друг от друга.Узнай расстояние между поселками.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
По условию будем решать так:300-(40+50)=210км Ответ :210км расстояние между поселками.
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