Нужно условие задачи,помогите пожалуйста.Два велосипедиста выехали в противопол??жных направлениях из 2-х поселков.Когда один проехал 40 км.,а другой-50 км.,они оказались на расстоянии 300 км. друг от друга.Узнай расстояние меж...

Математика

Нужно условие задачи,помогите пожалуйста.Два велосипедиста выехали в противопол??жных направлениях из 2-х поселков.Когда один проехал 40 км.,а другой-50 км.,они оказались на расстоянии 300 км. друг от друга.Узнай расстояние между поселками.

Автор: Гость