В 6 коробках 36 карандашей.сколько карандашей поместится в 50 карою каз., селив каждую будут вкладывать карандашей в 2 раза больше

Математика
В 6 коробках 36 карандашей.сколько карандашей поместится в 50 карою каз., селив каждую будут вкладывать карандашей в 2 раза больше
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
36/6=6, 6*2=12, 50*12=600
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