В 6 коробках 36 карандашей.сколько карандашей поместится в 50 карою каз., селив каждую будут вкладывать карандашей в 2 раза больше

Математика

В 6 коробках 36 карандашей.сколько карандашей поместится в 50 карою каз., селив каждую будут вкладывать карандашей в 2 раза больше

Автор: Гость