Вычеслите удобным способом 20*37,4*0,5 25*7*12
Математика
Вычеслите удобным способом 20*37,4*0,5 25*7*12
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
37*2=74 И 74*10=740 4*5=2 и отделить запитой получиться 2 25*4=100 25*3=75 100+75=175 175*10=1750 175*2=350 175+350=525
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