И они начали расходится и вдруг услышали как он летит назад ребята крикнули возвр??щается!лети назад! раставьте знаки препинания
Русский язык
И они начали расходится и вдруг услышали как он летит назад ребята крикнули возвр??щается!лети назад! раставьте знаки препинания
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
И они начали расходиться и вдруг услышали, как он летит назад, ребята крикнули: "Возвращается! Лети назад!".
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Математика
Математика
Аня перемножила 20 двоек, а Ваня перемножил 17 пятёрок. Теперь они собираются перемножить свои огромные числа. Какова будет сумма цифр произведения?
Физика
Медная деталь массой 1,5 при обработке на станке нагрелась от 33 градусов до 148 градусов . Какое количество теплоты получила деталь?
Русский язык