И они начали расходится и вдруг услышали как он летит назад ребята крикнули возвр??щается!лети назад! раставьте знаки препинания

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И они начали расходится и вдруг услышали как он летит назад ребята крикнули возвр??щается!лети назад! раставьте знаки препинания

Автор: Гость