И они начали расходится и вдруг услышали как он летит назад ребята крикнули возвр??щается!лети назад! раставьте знаки препинания

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И они начали расходится и вдруг услышали как он летит назад ребята крикнули возвр??щается!лети назад! раставьте знаки препинания
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
И они начали расходиться и вдруг услышали, как он летит назад, ребята крикнули: "Возвращается! Лети назад!".
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