Длина окружности переднего колеса кареты равна 2,8 м , а заднего - 4,4м . какое расстояние проехала карета если ее переднее колесо сделал на 200 оборотов больше , чем заднее через пропорции

Математика

Длина окружности переднего колеса кареты равна 2,8 м , а заднего - 4,4м . какое расстояние проехала карета если ее переднее колесо сделал на 200 оборотов больше , чем заднее через пропорции

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