Длина окружности переднего колеса кареты равна 2,8 м , а заднего - 4,4м . какое расстояние проехала карета если ее переднее колесо сделал на 200 оборотов больше , чем заднее через пропорции
Математика
Длина окружности переднего колеса кареты равна 2,8 м , а заднего - 4,4м . какое расстояние проехала карета если ее переднее колесо сделал на 200 оборотов больше , чем заднее через пропорции
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Наверное так: х-число оборотов, которое сделало заднее колесо, тогда х+200 оборотов сделало переднее колесо.4,4*х=S 2.8*(х+200)=S , где S пройденный путь. уравнение 4,4*х=2.8*(х+200); отсюда х=350. Т.е. заднее колесо сделало 350 оборотов, значит пройденный путь S=4,4*350=1540м=1,54км.
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