Помогите пж Перепишите, расставляя знаки препинания. выпишите все словосочетания в предложениях и укажите их грамматическое значение. 1)Человек дитя своего времени. Если он плох, в том в...новаты и его совреме...ики. 2)Дети б...
Русский язык
Помогите пж Перепишите, расставляя знаки препинания. выпишите все словосочетания в предложениях и укажите их грамматическое значение. 1)Человек дитя своего времени. Если он плох, в том в...новаты и его совреме...ики. 2)Дети больше п...ходят на вое время, чем на своих родителей.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Виноваты,современники,походят Желаю удачи)
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