Помогите пж Перепишите, расставляя знаки препинания. выпишите все словосочетания в предложениях и укажите их грамматическое значение. 1)Человек дитя своего времени. Если он плох, в том в...новаты и его совреме...ики. 2)Дети б...

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Помогите пж Перепишите, расставляя знаки препинания. выпишите все словосочетания в предложениях и укажите их грамматическое значение. 1)Человек дитя своего времени. Если он плох, в том в...новаты и его совреме...ики. 2)Дети больше п...ходят на вое время, чем на своих родителей.

Автор: Гость