Закончите уравнение реакций . C2H6 + Cl 2 ( свет ) -gt; C2H4 + H2 -gt; C2H6+ O2 -gt;
Химия
Закончите уравнение реакций . C2H6 + Cl 2 ( свет ) -gt; C2H4 + H2 -gt; C2H6+ O2 -gt;
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