НАПИШИТЕ ПЛЗ СОЧИНЕНИЕ! в публицистическом стиле "Краски осени" СРООЧНО!!

Русский язык
НАПИШИТЕ ПЛЗ СОЧИНЕНИЕ! в публицистическом стиле "Краски осени" СРООЧНО!!
Попроси больше объяснений
Следить
Отметить нарушение
Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Об осени часто говорят: художник-осень. Всего за несколько дней осень: "перекрашивает" пейзаж. Раньше лес был зеленым, но пришла осень и изменила зеленый на множество цветов и оттенков. Каждая порода дерева окрасилась в свой цвет. Некоторые деревья становятся лимонно-желтыми, а некоторые - оранжевыми. Есть такие, которые окрашиваются в густой темно-желтый цвет, он называется охра. Попадаются и оттенки красного: багровый, малиновый, темно-красный. Коричневый всех тонов также присутствует в палитре осени-художника. Есть и такой оттенок, который называется золотистым. Только вечнозеленые деревья остаются такими, как и были.
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Математика
3-5 (x+1)=6-4x срочно
Ответить
Математика
На С руб можно купить 5кг яблок .Сколько рублей надо заплатить на 8кг таких же яблок
Ответить
Обществознание
Помогите пожалуйста!!! 25 минут до звонка!!
Ответить
Математика
Нужно условие задачи,помогите пожалуйста.Два велосипедиста выехали в противопол??жных направлениях из 2-х поселков.Когда один проехал 40 км.,а друг...
Ответить
Математика
Длина окружности переднего колеса кареты равна 2,8 м , а заднего - 4,4м . какое расстояние проехала карета если ее переднее колесо сделал на 200 об...
Ответить