На С руб можно купить 5кг яблок .Сколько рублей надо заплатить на 8кг таких же яблок
Математика
На С руб можно купить 5кг яблок .Сколько рублей надо заплатить на 8кг таких же яблок
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
С/5 руб стоит один кг С/5*8 руб надо заплатить за 8 кг
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