Сложение и вычетание дробей с одинаковыми знаменателями СРОЧНАААААААААААААААА??ААААА 35 БАЛЛОВ !!!! ОЧЕНЬ НУЖНА ПОМОЩЬ, ВСЕ ЧТОБ РАСПИСАНО БЫЛО, А НЕ ПРОСТО ОТВЕТЫ!!!!!!!!!!! 8y-5 ₋ 2y-1 ₋ 10-y = ____ ____ _____ 7y 7y 7y y...
Алгебра
Сложение и вычетание дробей с одинаковыми знаменателями СРОЧНАААААААААААААААА??ААААА 35 БАЛЛОВ !!!! ОЧЕНЬ НУЖНА ПОМОЩЬ, ВСЕ ЧТОБ РАСПИСАНО БЫЛО, А НЕ ПРОСТО ОТВЕТЫ!!!!!!!!!!! 8y-5 ₋ 2y-1 ₋ 10-y = ____ ____ _____ 7y 7y 7y y²+2y - 4y = _____ ____ y²-4y+4 y²-4y+4
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Гость:
Надеюсь, ты поймёшь мои каракули
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