Запиши такие пропущенные цифры и числа чтобы получились верные равенства 7?-6*?=45 6?-8*?=22 ?3+?*9=100 ?4+?*7=100

Математика

Запиши такие пропущенные цифры и числа чтобы получились верные равенства 7?-6*?=45 6?-8*?=22 ?3+?*9=100 ?4+?*7=100

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