Запиши такие пропущенные цифры и числа чтобы получились верные равенства 7?-6*?=45 6?-8*?=22 ?3+?*9=100 ?4+?*7=100

Математика
Запиши такие пропущенные цифры и числа чтобы получились верные равенства 7?-6*?=45 6?-8*?=22 ?3+?*9=100 ?4+?*7=100
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
75-6*5=45. 62-8*5=22 73+3*9=100. 44+8*7=100
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