В турнире по шашкам учавствовало 8 человек . Каждый сыграл с каждым ровно 1 партию.Сколько всего партий было сыграно?
Математика
В турнире по шашкам учавствовало 8 человек . Каждый сыграл с каждым ровно 1 партию.Сколько всего партий было сыграно?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Первый сыграл 7 партий (сам с собой он играть не мог). Второй - 6 партий (седьмая партия - с первым. уже посчитана) Третий - 5 партий, и т.д. Всего: 7+6+5+4+3+2+1 = 28 партий. Ответ: 28 партий.
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