В турнире по шашкам учавствовало 8 человек . Каждый сыграл с каждым ровно 1 партию.Сколько всего партий было сыграно?

Гость: Гость:

Первый сыграл 7 партий (сам с собой он играть не мог). Второй - 6 партий (седьмая партия - с первым. уже посчитана) Третий - 5 партий, и т.д. Всего: 7+6+5+4+3+2+1 = 28 партий. Ответ: 28 партий.