Кого называют рыцарем в наши дни? Подумайте, в чём смысл этого слова в современном понимании и совпадает ли он со средневековым.

История

Кого называют рыцарем в наши дни? Подумайте, в чём смысл этого слова в современном понимании и совпадает ли он со средневековым.

Автор: Гость