Кого называют рыцарем в наши дни? Подумайте, в чём смысл этого слова в современном понимании и совпадает ли он со средневековым.
История
Кого называют рыцарем в наши дни? Подумайте, в чём смысл этого слова в современном понимании и совпадает ли он со средневековым.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Людей которые помогают в трудную минуту но при этом у слова рыцарь есть значение рыцарь сердца
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