6 слов с ь знаком и 6 слов с ъ знаком
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6 слов с ь знаком и 6 слов с ъ знаком
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Метель,вьюга,лень,пень,дочь,лось Подъезд,видеосъёмка,въехать,въезд,езъявить,межъязыковой
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