Как произошел алмаз и руды
География
Как произошел алмаз и руды
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Надо добыть и просеять 250 тонн руды для того, чтобы получить 1 карат природных алмазов. При огранке необработанный алмаз теряет 40%-60% своего веса, а это значит, что все усилия привели к добыче 0,5 карата ограненных бриллиантов, которые Вы и видите на прилавках ювелирных магазинов. Для справки - это, например, один цельный бриллиант диаметром 5,25 мм или 16 бриллиантов диаметром по 2 мм. Нужно также учитывать, что только четвертая часть всех природных алмазов пригодна для огранки бриллианта (то есть среднестатистически нужно просеять 1000 тонн руды).
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