Естествознание помогите:Сообщение космонавта с космоса
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Естествознание помогите:Сообщение космонавта с космоса
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Космонавт передал мне послание !!! Он рассказал мне , что земня очень голубая с космоса и круглая ! И то что еда там не очень вкусная , на земле лучше в 100 раз . И он обещал что скоро прибудет обратно к нам на землю .
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