Повесть чучело! Повесть чучело! Какие чувства вызвал у вас этот текст?Как бы вы повели себя на месте Лены?А на месте её одноклассников?Напишите сочинение-рассуждение на эту тему озоглавте его.

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Повесть чучело! Повесть чучело! Какие чувства вызвал у вас этот текст?Как бы вы повели себя на месте Лены?А на месте её одноклассников?Напишите сочинение-рассуждение на эту тему озоглавте его.
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Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
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