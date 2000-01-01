Глагол и имя существительное побледнеть
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Глагол и имя существительное побледнеть
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Бобледнеть-глаг и бледный-сущ
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