Глагол и имя существительное побледнеть

Русский язык
Глагол и имя существительное побледнеть
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Бобледнеть-глаг и бледный-сущ
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