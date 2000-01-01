Срочно даю много! V0=4 t=4 V=8 s-?
Физика
Срочно даю много! V0=4 t=4 V=8 s-?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Если в данные в СИ, то: S=(V+V0)*t/2=(8+4)*4/2=24 м
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