Кто может неделю не пить
Русский язык
Кто может неделю не пить
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Верблюд, наверное... у него ведь горб есть, в котором вода...
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Математика
Математика
Русский язык
Помогите пжста!!! №1 Выпиши из предложения все формы прилагательных с именами существительных, к которым они относятся. Укажи род, число и падеж ...
Математика
Точка В отстоит от плоскости на расстояни 10 см.найти длину наклонной,проведенной ??з этой точки под углом 60градусов к плоскости.