Помогите пжста!!! №1 Выпиши из предложения все формы прилагательных с именами существительных, к которым они относятся. Укажи род, число и падеж одной из форм имени прилагательного на выбор. Много лет деревенское стадо паслос...

Русский язык
Помогите пжста!!! №1 Выпиши из предложения все формы прилагательных с именами существительных, к которым они относятся. Укажи род, число и падеж одной из форм имени прилагательного на выбор. Много лет деревенское стадо паслось на большом лугу реки Каменки. № 2 Выпиши из предложения все глаголы в той форме, в которой они употреблены в предложении. Укажи спряжение, время, лицо (если есть) И вдруг пастух заметил, что коровы в стаде запеспокоились, заволновались.
Попроси больше объяснений
Следить
Отметить нарушение
Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Деревенское(ср.род,ед.ч.,им.пад.)  стадо; на большом (м.р.,ед.ч.,предл.пад.)лугу.                                                                                Заметил(2 спр.,прош.вр.,муж.род), забеспокоились(2 спр.,прош.вр..),заволновались(1 спр.,прош.вр.)
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Математика
Точка В отстоит от плоскости на расстояни 10 см.найти длину наклонной,проведенной ??з этой точки под углом 60градусов к плоскости.
Ответить
Химия
Определите массу иодида калия количеством вещества 0,6 моль
Ответить
Геометрия
Помогите решить геометрию. Все 2 номера.
Ответить
Физика
Скорость поезда за 20 с уменьшилась с 72 до 54 км ч .Чему равно ускорение поезда при торможении ?
Ответить
Литература
Помогите по литературе ! Записать крылатые выражения из произведения "Горе от ума". Афоризмы, из 1-2 действия. ( Чьи: Фамусова, Софьи, Молчал...
Ответить