Помогите пжста!!! №1 Выпиши из предложения все формы прилагательных с именами существительных, к которым они относятся. Укажи род, число и падеж одной из форм имени прилагательного на выбор. Много лет деревенское стадо паслос...
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Помогите пжста!!! №1 Выпиши из предложения все формы прилагательных с именами существительных, к которым они относятся. Укажи род, число и падеж одной из форм имени прилагательного на выбор. Много лет деревенское стадо паслось на большом лугу реки Каменки. № 2 Выпиши из предложения все глаголы в той форме, в которой они употреблены в предложении. Укажи спряжение, время, лицо (если есть) И вдруг пастух заметил, что коровы в стаде запеспокоились, заволновались.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Деревенское(ср.род,ед.ч.,им.пад.) стадо; на большом (м.р.,ед.ч.,предл.пад.)лугу. Заметил(2 спр.,прош.вр.,муж.род), забеспокоились(2 спр.,прош.вр..),заволновались(1 спр.,прош.вр.)
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