Запишите десятичную дробь 0,632 в виде обыкновенной дроби и результат сократите.
Математика
Запишите десятичную дробь 0,632 в виде обыкновенной дроби и результат сократите.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
0,632=632/1000=79/125
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