Помогите пожалуйста написать сочинение-рассуждение на тему : "мой нелюбимый предмет в школе"(химия) За ранее спасибо!)

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Помогите пожалуйста написать сочинение-рассуждение на тему : "мой нелюбимый предмет в школе"(химия) За ранее спасибо!)
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Автор: Гость
Ответ(ы):
Гость:
Я не люблю химию по ряду причин , перечислю некоторые . Во первых приходится запоминать Гору ненужных форум  , во вторых я не люблю химию потому что когда проводят опыты в классе воняет разными вредными веществами , в третьих я могу ошибиться и приготовить взрыво опасную спесь и подорвать всех случайно , и ещё я могу обжечься илии провонять разными веществами , в четвертых рзного рода химия очень вредна для оргаанизма и черзвычайно токсична
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