3. Масса 15 литров топлива равна 12,3кг. Какова масса 20 литров топлива?

Математика
3. Масса 15 литров топлива равна 12,3кг. Какова масса 20 литров топлива?
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Автор: Гость
Ответ(ы):
Гость:
20*12,3:15=16,4 (кг) Ответ: масса 20л топлива = 16,4 кг
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