Части какого предложения связаны союзным словом? 1) Я помню,что любишь позднюю ос??нь. 2) Я пришёл к тебе с приветом рассказать, что солнце встало. 3) Кто может знать,что ждёт меня? 4) Мне думается,что это очень грустная пе...
Русский язык
Части какого предложения связаны союзным словом? 1) Я помню,что любишь позднюю ос??нь. 2) Я пришёл к тебе с приветом рассказать, что солнце встало. 3) Кто может знать,что ждёт меня? 4) Мне думается,что это очень грустная песня. 5 Они шли так быстро,что их невозможно было догнать.
Ответ(ы):
Гость:
Союзное слово в 3-м: Кто может знать, ЧТО ждет меня?
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