Виноградный сок разлили30 трёхлитровых банок сколько потребуется двухлитровых банок чтобы разлить такое количество яблочного сока

Математика

Виноградный сок разлили30 трёхлитровых банок сколько потребуется двухлитровых банок чтобы разлить такое количество яблочного сока

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