Виноградный сок разлили30 трёхлитровых банок сколько потребуется двухлитровых банок чтобы разлить такое количество яблочного сока

Математика
Виноградный сок разлили30 трёхлитровых банок сколько потребуется двухлитровых банок чтобы разлить такое количество яблочного сока
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Автор: Гость
Ответ(ы):
Гость:
1) 30×3=90л- сока. 2) 90:2=45банок- разлили яблочный сок в 2-х литровые
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