Подберите синонимы к словам и словосочетаниям: печальное- бесшумные- яви милость- утки зябли-
Литература
Подберите синонимы к словам и словосочетаниям: печальное- бесшумные- яви милость- утки зябли-
Ответ(ы):
Гость:
печальное - унылое бесшумные - тихие яви милость - будь добр утки зябли - утки мерзли
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