0.9256 до десятых округлить
Математика
0.9256 до десятых округлить
Ответ(ы):
Гость:
Т.к. при округлении мы смотрим на цифру последующего разряда (цифра≥5 - округляется в большую сторону, цифра<5 - округляется в меньшую сторону), то 0.9256≈0,9
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