Помогите, пожалуйста, написать текст по русскому языку. Нужно описать герб своей страны, соответственно Украины. Желательно с наречием. На 10 не очень больших предложений. Пожалуйста, помогите!
Русский язык
Помогите, пожалуйста, написать текст по русскому языку. Нужно описать герб своей страны, соответственно Украины. Желательно с наречием. На 10 не очень больших предложений. Пожалуйста, помогите!
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
У страны не герб,а флаг
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Физика
На сталевому тросі, жорсткість якого становить 3 МН/м, рівномірно підіймають зі дн?? водойми затонулу статую об`ємом 0.5 м³. Поки статуя була під в...
Математика
Математика
Математика