Помогите пожалуйста написать задачу с условием. Ширина прямоугольника 4дм, а длина на 5 см больше. Найди периметр прямоугольника?

Математика

Помогите пожалуйста написать задачу с условием. Ширина прямоугольника 4дм, а длина на 5 см больше. Найди периметр прямоугольника?

Автор: Гость