Помогите пожалуйста написать задачу с условием. Ширина прямоугольника 4дм, а длина на 5 см больше. Найди периметр прямоугольника?
Математика
Помогите пожалуйста написать задачу с условием. Ширина прямоугольника 4дм, а длина на 5 см больше. Найди периметр прямоугольника?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
4дм=40см длина 40+5=45см периметр (40 +45 )•2 =170см=17дм
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