Помогите пожалуйста! Напишите уравнения реакций, с помощью которых можно осущес??вить следующие превращения. пропен 2-хлорпропан пропен пропан 10-11 класс

Гость: Гость:

CH2=CH-CH3 + HCl --> CH3-CH(Cl)-CH3 (в сокращенном структурном виде) C3H6 + HCl --> C3H7Cl (в молекулярном виде) C3H7Cl + NaOH --> C3H6 + NaCl + H2O (в молекулярном виде) CH2=CH-CH3 + H2 --> CH3-CH2-CH3 (в сокращенном структурном виде) C3H6 + H2 --> C3H8 (в молекулярном виде)