Помогите пожалуйста, не могу сделать, буду очень благодарен.

Английский язык
Помогите пожалуйста, не могу сделать, буду очень благодарен.
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