Помогите пожалуйста!! Никак не могу решить 109,110
Алгебра
Помогите пожалуйста!! Никак не могу решить 109,110
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