Помогите пожалуйста номер 14 если можно 15 еще

Математика
Помогите пожалуйста номер 14 если можно 15 еще
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Гость:
14 - В ( 15) 15- Г (3)
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