Помогите пожалуйста, номер 27
Математика
Помогите пожалуйста, номер 27
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
В 3-м вагоне едут 100-66= 34 пассажира в первом 100-69=31 пассажир 100-34-31= 35 пассажиров во 2-м вагоне
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