Помогите пожалуйста, номер 285.

Математика
Помогите пожалуйста, номер 285.
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Автор: Гость
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Гость:
1)1/5 + 1/10 + 1/20 + 1/4 = (4+2+1+5)/20 = 12/20 = 3/5 - составили пудели,                                                                        боксёры, борзые и дворняжки 2) 1 - 3/5 = 5/5 - 3/5 = 2/5 - часть участников выставки составили                                              дворняги, пришедшие на выставку сами
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