Помогите пожалуйста, номер 285.

Гость: Гость:

1)1/5 + 1/10 + 1/20 + 1/4 = (4+2+1+5)/20 = 12/20 = 3/5 - составили пудели, боксёры, борзые и дворняжки 2) 1 - 3/5 = 5/5 - 3/5 = 2/5 - часть участников выставки составили дворняги, пришедшие на выставку сами