Помогите пожалуйста номер 3 а.б.в. заранее спасибо

Гость: Гость:

А) 1) 1 тонна 4 ц 56 кг = 1 * 1000 + 4 * 100 + 56 = 1456 кг 2) 1456 кг : 4 = 364 кг разложили в ящики 3) 1456 - 364 = 1092 кг осталось Б) 1т 4ц 56кг = 1456 кг 1) 1456 разделить 4= 364 кг взяли 2)1456-364 = 1092 кг осталось В) 1) 180 * 3 = 540 ( 1 шарф)2) 180 * 3 = 540 (3 косынки) 3) 540 * 3 = 1620 (3 шарфа) 4 )1620 - 540 = 1080 (разница)